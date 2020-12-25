После инаугурации нового президента Молдовы Маи Санду государственный язык на официальном сайте главы государства изменили с молдавского на румынский. Английский и русский версии сайта не изменились, пишет Радио Свобода.

Молдавский и румынский языки очень близки. Парламент Молдовы утвердил молдавский государственным и перевел его с кириллицы на латиницу в 1989 году.

Именно этот язык, согласно Конституции страны, является государственным. В 2013 году Конституционный суд решил, что государственным языком является румынский. Он записан в Декларации независимости страны. В Конституцию эти изменения не вносились.

В октябре 2017 Конституционный суд страны одобрил поправки в Основной закон, согласно которым название государственного языка должно быть изменено с молдавского на румынский.

Пророссийский экс-президент Молдовы Игорь Додон тогда раскритиковал это решение. Незадолго до инаугурации Санду Додон подписал закон о возвращении русскому языку статуса языка межнационального общения. В 2018 году Конституционный суд Молдовы признал эту норму устаревшей и отменил. Оппозиция намерена обжаловать решение Додона.

Мая Санду, кроме молдавского, имеет румынское гражданство. Она вступила в должность президента Молдовы 24 декабря, сменив Додона.