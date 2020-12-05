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Действующий президент Молдовы Игорь Додон планирует подписать закон о повышении статуса русского языка до инаугурации новоизбранного президента Майи Санду. Ранее соотвествующий законопроект принял парламент

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, в Молдове по меньшей мере одну треть населения составляют русскоязычные.

«Для нас принципиально важно, чтобы эти законы были приняты во втором чтении до инаугурации нового президента для того, чтобы я эти законы подписал. Мне кажется, что следующий президент эти законы не подпишет», - сказал он.

Напомним, избранный президент Республики Молдова Майя Санду заявила, что из Приднестровья нужно вывести российских военных, передает Укринформ.
ForUm

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