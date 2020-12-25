В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 1038 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1038 больных коронавирусом. Умерли 14 человек. Всего за период пандемии в столице 1816 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 106 078», - написал в Telegram.

В больницы госпитализирован 91 пациент, остальные на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 1208 человек. Всего коронавирус преодолели 36 969 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком районе – 293, в Днепровском – 175 и в Деснянском районе – 115 случаев.

В Украине по состоянию на 25 декабря 2020 года зафиксировано 11035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.