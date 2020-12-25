также в разделеСтолица
Возле ресторана в Киеве произошел взрыв 7
Киевсовет продлил льготы для столичного бизнеса 10
Киевсовет одобрил бюджет на 2021 год 11
В Киеве коронавирусом заболели еще 1377 человек 18
Каждая седьмая гривня доходов госбюджета ушла на обслуживание госдолга 10
Закрывать доступ к главной елке Украины не будут 14
В Киеве – 1381 случай COVID-19 за сутки 38
Патрульные в Киеве прострелили голову не остановившегося водителя 37
В Киеве заработал «Храм воды» 14
Группа лиц пыталась захватить здание в центре Киева, пострадал полицейский 29
Дело «Аркады»: Прокуратура объявила подозрение еще трем лицам 15
Киевсовет направил сэкономленные 422 млн на лечение больных COVID-19 11
В Киеве предлагают закрыть новогодние локации 17
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 1159 человек 12
Полиция завершила следствие по делу убийства священника в Киеве 5 лет назад 11
В Киеве – 673 новых случая COVID-19 за сутки 33
Число случаев COVID-19 в Киеве перевалило за 100 тысяч 15
Как в Киеве зажгли главную елку Украины 31

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 1038 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1038 больных коронавирусом. Умерли 14 человек. Всего за период пандемии в столице 1816 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 106 078», - написал в Telegram.

В больницы госпитализирован 91 пациент, остальные на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 1208 человек. Всего коронавирус преодолели 36 969 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком районе – 293, в Днепровском – 175 и в Деснянском районе – 115 случаев.

В Украине по состоянию на 25 декабря 2020 года зафиксировано 11035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги