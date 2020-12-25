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В Украине по состоянию на 25 декабря 2020 года зафиксировано 11035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализированы 2739 человек; летальных случаев – 186; 15337 человек выздоровели. За сутки провели 58 874 (в том числе методом ПЦР - 37873, методом ИФА – 21001).

За все время пандемии в Украине заболели – 1012167 человек; выздоровели - 646772 человека; летальных случаев – 17581; проведено 5428825 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.
ForUm

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