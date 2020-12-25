Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы попросил духовенство и руководство столичных храмов не закупать для своих нужд «левые свечи». Он заявил, что таковы любые свечи, не производимые на церковной фабрике «Софрино».

«Призываю вас, братья, отказаться от их приобретения», - сказал Кирилл, подчеркнув, что «Софрино» - «один из важных источников пополнения бюджета Русской православной церкви».

При этом он признал, что качество свечей оставляет желать лучшего.

Издание «МБХ медиа» отмечает, что фабрика, расположенная в Подмосковье, является ведущим производителем предметов церковного обихода. Кроме свечей, она производит ювелирные изделия, иконы, одежду и богослужебное принадлежности. В прошлом году «Софрино» показало рекордный за пять лет убыток – 99 млн рублей (почти 35 млн гривен).