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Министерство здравоохранения ожидает рост заболеваемости коронавирусной болезнью в ближайшее время.

Об этом в интервью журналистам заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

Министр отметил, что к повышению риска инфицирования приводит большое скопление людей, которое наблюдается в период праздников.

«Мы ожидаем рост количества больных, от вещей, которые связаны с празднованием Нового года. Открытие елок, какое количество людей придерживается установленных правил - все это приведет к росту числа больных в ближайшей перспективе. Мы говорим о ярмарках, мероприятиях, которые связаны с Новым годом», - сказал Степанов.

Напомним, по состоянию на 24 декабря в Украине зафиксировано 11490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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