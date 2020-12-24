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Работа миссии Международного валютного фонда в Украине из-за праздников продлится большую часть января.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

«Миссия первого пересмотра программы стендбай началась дистанционно 21 декабря и из-за праздников и разницы в часовых поясах продлится большую часть января. Успешные миссии заканчиваются соглашениями на уровне персонала», - написал он.

Рашкован также подчеркнул, что все запланированные встречи, как на высшем уровне, так и на экспертном уровне, за 3 дня «были проведены и прошли хорошо».

Напомним, 21 января миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине.
ForUm

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