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Коронавирус обнаружили еще у 1377 киевлян. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе.

«В Киеве не уменьшается количество больных коронавирусом. Еще 1377 инфицированных обнаружили прошедшие сутки. 23 больных умерли. Всего за период пандемии в столице 1802 летальных случая от коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 105 040», - сообщил Кличко.

Среди больных, выявленных прошедшие сутки, 796 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, 530 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, 29 девочек от 2 до 17 лет и 22 мальчика от 10 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 36 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 69 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки - 833 человека. Всего коронавирус преодолел 35 761 житель Киева.

Напомним, по состоянию на 24 декабря в Украине зафиксировано 11490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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