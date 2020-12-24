По состоянию на 7:30 24 декабря Украина оказалась на двадцатом месте по смертности от коронавируса – наряду с Турцией и Чили. С начала пандемии в мире инфицировались уже 78 704 434 человека.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса, передает УНИАН.

Лидерами по количеству больных остаются США (18 458 373), Индия (10 123 778), Бразилия (7 365 517), Россия (2 905 196), Франция (1 562 615), Соединенное Королевство (2 155 996), Турция (2 082 610).

Украина находится на 15 месте – между Ираном и Перу.

1 730 663 человека с начала пандемии умерли. Больше всего летальных исходов от осложнений коронавируса зарегистрировали в США, Бразилии и Индии.

Напомним, по состоянию на 24 декабря в Украине зафиксировано 11490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.