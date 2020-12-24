В мире по состоянию на утро 24 декабря зафиксировано более 79 млн случаев заражения коронавируса, выздоровели уже более 55,6 млн человек.
Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.
Согласно этим данным, в мире обнаружены 79 057 222 случаи COVID-19, в частности 1 737 748 - летальных, выздоровели 55 648 450 человек.
Лидерами по количеству случаев COVID-19 в мировой статистике являются США (18 917 152), Индия (10 123 778), Бразилия (7 366 677), Россия (2 933 753), Франция (2 505 875).
Коронавирус зафиксировали в 218 странах и территориях.
Напомним, по состоянию на 24 декабря в Украине зафиксировано 11490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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