также в разделеМир
Санду принесла присягу президента Молдовы 1
Трамп ветировал оборонный бюджет с помощью для Украины 13
Трамп помиловал Манафорта 16
США ввели новые санкции против Беларуси 10
В Великобритании обнаружили еще более заразный штамм COVID-19 30
В Греции запретили колядовать из-за COVID-19 7
Правительство Молдовы ушло в отставку 21
Второй за месяц охранник Путина совершил самоубийство 319
Франция возобновляет транспортное сообщение с Британией 19
Трамп помиловал 15 осужденных, среди них – два фигуранта «российского дела» 19
Антарктида перестала быть территорией, свободной от коронавируса 16
Путин подписал закон о неприкосновенности экс-президента РФ 20
ВОЗ проведет внеочередное заседание из-за нового штамма коронавируса 17
ВОЗ: Мутация вируса - это нормальная часть эволюции пандемии 33
Парламент Швеции выступил за возможное вступление страны в НАТО 18
Коронавирус добрался до Антарктиды 26
Запретили или ограничили поездки в Великобританию уже более 40 стран 21
Байден в прямом эфире вакцинировался от коронавируса 13

В мире по состоянию на утро 24 декабря зафиксировано более 79 млн случаев заражения коронавируса, выздоровели уже более 55,6 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

Согласно этим данным, в мире обнаружены 79 057 222 случаи COVID-19, в частности 1 737 748 - летальных, выздоровели 55 648 450 человек.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 в мировой статистике являются США (18 917 152), Индия (10 123 778), Бразилия (7 366 677), Россия (2 933 753), Франция (2 505 875).

Коронавирус зафиксировали в 218 странах и территориях.

Напомним, по состоянию на 24 декабря в Украине зафиксировано 11490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги