Кабинет Министров одобрил проект закона, которым вводятся штрафы за нарушение порядка обязательной самоизоляции, обсервации, если это не привело к распространению особо опасной болезни.

Как передает УНИАН, соответствующий проект закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» одобрен на заседании правительства.

Решение принято без обсуждения.

«Нарушение лицом порядке обязательной самоизоляции, обсервации, введенных в решении об установлении карантина, если это не привело к распространению особо опасной болезни, влечет за собой наложение штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 тыс. 400 до 8 тыс. 500 грн - Ред.)», - говорится в проекте закона.

Напомним, Верховная Рада внесла изменения в ст. 46, 47 закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», которыми определяется, что финансовые санкции в виде штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан устанавливаются для юридического лица, физического лица-предпринимателя за отсутствие масок у граждан.