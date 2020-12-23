Специально сформированная группа из числа следователей Следственного управления, оперативников Управления уголовного розыска и при силовой поддержке спецназовцев прибыла в Днепропетровской область для проведения 11 санкционированных обысков в рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 298 УК Украины «Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия».

Об этом сообщила пресс-служба облполиции.

В ходе расследования правоохранители установили, что раскопки кургана на Николаевщине осуществлялись в т.ч. техникой предприятия, расположенного в Днепропетровской области.

22 декабря по месту расположения фирм в Кривом Роге, которые, вероятно, предоставляли технику для раскопок кургана, правоохранители провели следственные действия, допросили в качестве свидетелей восемь человек и провели ряд обысков, в результате которых изъяли документацию на эксплуатацию техники, соглашение о предоставлении услуг относительно работ машинами и механизмами и тому подобное.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщал ForUm, на Николаевщине в селе Скобелево Казанковского района ведутся грабительские раскопки уникального кургана, который относится к Висунской группе царских скифских захоронений. Ему около 2,5 тысячи лет. Раскопки ведутся неизвестными людьми с применением тяжелой техники. Работы ведутся на частном поле, которое охраняет фирма ООО «Варта міста» из Одесской области. Злоумышленники вкопались в землю глубже, чем высотой сам курган – 12 метров.

Полиция возбудила уголовное производство по статье 298, ч.3 УК (умышленное незаконное уничтожение объектов культурного наследия).

Однако, несмотря на огласку и обращения в полицию, незаконные раскопки уникального скифского кургана на Николаевщине продолжаются. В этом 11 ноября убедились николаевские археологи и активисты, которые вместе с представителями управления культуры Николаевской ОГА и коллегами из института археологии НАН Украины снова побывали на скифском кургане в Казанковском районе.