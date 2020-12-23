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Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан уверен, что доступ к главной новогодней елке Украины закрывать не будут. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Закрытие елки не под угрозой, на открытых локациях риск передачи инфекции очень низкий. Сегодня рассматривается прежде всего вопрос массового скопления людей возле ярмарочных палаток, в местах, где проходят различные мероприятия. Что касается открытого пространства - передача минимальная, риски минимальны», - отметил чиновник.

Он рассказал, как будет контролироваться расстояние между людьми на новогодних ярмарках.

«На данных ярмарках есть организаторы, которые следят за соблюдением определенного режима. На ярмарках есть палатки, которые должны обеспечить разметку, определенную дистанцию - и контролировать это. Если этого не будет соблюдено, то в отношении соответствующих субъектов хозяйствования будут применяться меры. А что касается открытого пространства - в парках, возле елок, где будут места празднования - никаких приостановок не будет. Только в местах массового скопления людей», - заявил Рубан.

Напомним, вечером 19 декабря в Киеве на Софийской площади зажгли огни на главной елке Украины.
ForUm

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