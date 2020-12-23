Железнодорожное, воздушное и морское сообщение между Францией и Великобританией возобновляется в среду утром после того, как французское правительство согласилось ослабить запрет на поездки, сообщает ВВС.

Отмечается, что граждане Франции и Великобритании, которые проживают во Франции, и перевозчики теперь могут путешествовать, если у них был отрицательный тест менее чем за 72 часа до въезда.

Военные и медперсонал в Кенте будут проводить экспресс-тесты водителей грузовиков, которые двое суток не могли пересечь границу.

С момента закрытия границы в воскресенье из-за опасений по поводу нового штамма коронавируса там застряли тысячи транспортных средств.

Несмотря на то, что Франция и Великобритания достигли соглашения, более 50 других стран, включая Италию, Индию и Пакистан, не пропускают путешественников из Великобритании.

Нидерланды объявили, что вновь разрешат прибытие из Британии при наличии отрицательного теста.

Напомним, 19 декабря в Великобритании объявили об обнаружении нового штамма коронавируса, не более опасного, но более заразного, чем обычный, и в связи с этим объявили строгий локдаун для пораженных районов.

После этих новостей ряд стран мира временно запретили авиарейсы из Британии.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией.