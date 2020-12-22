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В Украине летальные случаи от коронавируса зарегистрированы в основном среди людей старше 50 лет (93,2%), сообщает Центр общественного здоровья министерства здравоохранения.

Так, по состоянию на 21 декабря 2020 в Украине зарегистрировано 979 506 подтвержденных случаев COVID-19, в частности: 57499, или 5,9% от общего количества - среди детей (в возрасте 0-19 лет) 48755 - среди медицинских работников.

Больше всего подтвержденных случаев приходится на возрастную группу от 30 до 69 лет (75,5%), а летальные случаи были зарегистрированы в основном среди людей старше 50 лет (93,2%).

«Уже в начале пандемии стало очевидным, что для остановки глобального кризиса нужны не просто вакцины против COVID-19 - необходимо обеспечить доступ к ним всем людям в мире, независимо от их финансовых возможностей. Сегодня такое решение есть - это COVAX, результат уникального глобального сотрудничества, в котором приняло участие более двух третей мира», – подчеркнули в ЦОС.

Напомним, в Украине по состоянию на 22 декабря зафиксировано 8513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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