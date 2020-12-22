Во вторник, 22 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с послами стран Группы семи и Европейского Союза, в ходе которой стороны обсудили закупку вакцины против COVID-19, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.
Шмыгаль отметил, что в бюджете на 2021 года предусмотрено создание специального фонда, средства из которого будут выделяться на закупку вакцины от коронавируса.
Премьер-министр подчеркнул, что Украина совместно со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком обрабатывает возможности закупки вакцин против COVID-19. По его словам, соответствующая работа ведется на уровне посольств США, Великобритании, Германии и компаний-производителей вакцины.
«Украине необходим доступ к вакцине уже в начале следующего года, чтобы мы могли как можно быстрее начать процесс вакцинации врачей и других групп населения, находящихся в зоне риска. Мы высоко ценим усилия наших международных партнеров, направленные на помощь Украине обеспечить население должным количеством вакцины», - сказал глава правительства.
Напомним, Украина получила от фонда COVAX официальное одобрение запроса на поставку вакцины от коронавируса. Так, Украина гарантированно получит бесплатно восемь миллионов доз.
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