Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 582/2020 «О Совете по вопросам содействия развитию малого предпринимательства» и утвердил его положение, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Согласно документу, этот консультативно-совещательный орган при президенте Украины создается с целью содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого предпринимательства и их общественных объединений.

Председателем Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства Зеленский назначил заместителя руководителя Офиса президента Украины Юлию Свириденко. Она должна в пятидневный срок внести предложения по персональному составу Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства.

В Офисе президента Украины состоялось первое заседание Совета.

Участие в нем принял руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак. Он представил своего нового заместителя - Юлию Свириденко, которая будет координировать работу вновь совета.

Ермак призвал участников максимально быстро организовать работу органа и в короткие сроки проработать предложения и подготовить предложения по решению проблемных вопросов малого предпринимательства. Эти предложения будут переданы для рассмотрения Национального совета реформ при Президенте Украины.

«Давайте работать быстро, конкретно и эффективно ... Пришло время, когда надо собрать всех вместе, услышать всех и выработать государственное решение, чтобы люди в пандемию и непростые времена чувствовали, что власть о них заботится», - отметил руководитель Офиса президента.

По его словам, есть проблемы, требующие немедленного решения, а есть вопросы на перспективу, в частности внедрение новаций, диджитализация услуг и тому подобное.

Ермак отметил, что должен быть построен эффективный диалог с предпринимателями для исправления ошибок и наработки конструктивных решений.

«Здесь нет никакой политики - только построение сильной экономики. Без малого и среднего бизнеса это невозможно сделать ... Есть запрос общества, чтобы была справедливость для всех », - отметил он.

Заместитель руководителя Офиса президента, председатель Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства Свириденко отметила, что персональный состав Совета дорабатывается и будет вскоре утвержден.

Напомним, 22 декабря президент Владимир Зеленский назначил Юлию Свириденко заместителем руководителя Офиса президента.