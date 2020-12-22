Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему жесткий карантин в Украине будут вводить в январе, а не раньше, передает УНИАН.

Он пояснил, что для Минздрава важно было провести этот карантин в январе.

«Почему в январе? Потому что у нас в конце января - начале февраля начинается сезонная вспышка, рост количества заболевших гриппом. Это та болезнь, которая имеет такие же осложнения, как при ковиде, то есть пневмонии, остальные дыхательные осложнения. Кроме того, у нас еще есть «природный украинский локдаун» с 1 по 7 (января. – Ред.) относительно мобильности населения. В этот период времени у всех природные каникулы, очень часто люди проводят время с семьей», - сказал министр.

На уточняющий вопрос, почему усиленный карантин продлится две недели, а не больше, он сказал: «Это вызвано из-за экономики».

Напомним, правительство приняло решение ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.