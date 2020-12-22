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За минувшие сутки в столице обнаружили еще 1159 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы

«Еще 1159 больных коронавирусом обнаружили в столице за минувшие сутки. Умерли 26 человек. Всего коронавирус унес жизни 1749 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 102 282», - сообщил Кличко.

Заболели 644 женщины в возрасте от 18 до 88 лет, 424 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 39 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 52 мальчика от 2 месяцев до 16 лет. Заболели, в частности, 36 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 121 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 1242 человека. Всего коронавирус преодолели 33 981 житель Киева.

Напомним, в Украине по состоянию на 22 декабря зафиксировано 8513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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