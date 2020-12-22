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Министр здравоохранения Максим Степанов посоветовал нардепу из «Слуги народа» Юрию Камельчуку, который ранее заявил, что коронавируса не существует, посетить инфекционную больницу, передает УНИАН.

«Я ему просто могу предложить отдежурить в реанимационном отделении любой больницы, которая лечит больных COVID-19. Я думаю, что сразу его мнение изменится», - сказал глава Минздрава.

Он также рассказал, что намерен вакцинироваться от коронавируса и пояснил, когда именно.

«Я буду вакцинироваться от коронавируса, я думаю, на одном из последних этапов, исходя из нашего алгоритма. Мне не 60 лет, я не имею сопутствующих заболеваний на сегодняшний день, поэтому это только на каком-то последнем этапе», - отметил Степанов.

При этом он отверг вероятность вакцинации российской вакциной «Спутник». «Я лично - нет», - заверил он.

Напомним, ранее Камельчук заявил, что коронавирусная болезнь COVID-19 – «выдумка», как и любая вакцина против какой-либо болезни.
ForUm

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