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В ВОЗ прокомментировали большую тревогу из-за распространения нового и потенциально более заразного варианта коронавируса, который возник в Великобритании. В организации пояснили, что мутация - это нормальная часть эволюции пандемии, передает УНИАН.

Представители ВОЗ также указали и на положительную сторону факта обнаружения мутированной версии COVID-19.

Ведь это говорит о том, что новые инструменты для отслеживания инфекции работают.

«Нам нужно найти баланс. Очень важно выстроить прозрачность, очень важно говорить людям правду. Но также важно осознать, что это нормальная часть эволюции вируса», - сказал чрезвычайный начальник ВОЗ Майк Райн, комментируя решение ряда стран фактически изолировались от Британии и ЮАР.

«Иметь способность отслеживать этот вирус так точно, так осторожно и так научно в реальном частые - это реальная положительное изменение для глобального здравоохранения. И страны, которые проводят такой надзор, заслуживают похвалы», - добавил он.

Ссылаясь на данные из Великобритании, чиновник ВОЗ объяснили, что у них нет доказательств, которые бы говорили о том, что новый вариант коронавируса вызывает более тяжелую или более смертельную форму COVID-19, чем все другие штаммы. Хотя есть признаки того, что он распространяется значительно быстрее.

Райн добавил, что страны остановили транспортное сообщение с Британию, проявив тем самым крайнюю осторожность и оценив риски.

«Это разумно. Но также важно, чтобы все осознали, что такое случается, эти вариации возникают», - добавил он.

В ВОЗ также отметили, что мутация коронавируса пока происходит значительно медленнее, чем в случае гриппа. А новый вариант COVID-19 все равно менее заразен, чем другие инфекции, такие как свинка. В организации также заверили, что разработанные вакцины от коронавируса должны быть эффективными и против нового штамма. Хотя проверки продолжаются.

Напомним, 19 декабря в Великобритании объявили об обнаружении нового штамма коронавируса, не более опасного, но более заразного, чем обычный, и в связи с этим объявили строгий локдаун для пораженных районов.

После этих новостей ряд стран мира временно запретили авиарейсы из Британии.

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины заявили, что на сегодня нет признаков повышенной тяжести течения болезни или смертности от обнаруженного в Великобритании нового варианта SARS-CoV-2.

По данным Минздрава, в Украине пока не зарегистрирован новый штамм коронавируса. 

 
ForUm

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