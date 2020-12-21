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Пятая и шестая планета Солнечной системы Юпитер и Сатурн сойдутся максимально близко ночью 21 декабря. Это зрелище можно будет увидеть впервые за 400 лет, сообщает Радио Свобода.

Слияние двух планет смогут увидеть практически все жители Земли – после наступления темноты его можно будет заметить на юго-западе неба.

Его можно будет заметить и без оборудования, хотя телескоп позволит разглядеть явление боль ярко. Сближение продлится пять дней.

21 декабря – дата зимнего солнцестояния, то есть самой длинной астрономической ночи для жителей Северного полушария. Последний раз Юпитер и Сатурн выстроились так близко друг к другу в 1623 году, и настолько хорошо видимым явление было почти 800 лет назад, в 1226 году. Следующее похоже слияния планет состоится в 2080 году, сообщает издание National Geographic.

25 декабря христиане западного обряда отмечают Рождество.

Как сообщает BBC, существует теория, согласно которой именно слияние Юпитера и Сатурна было Вифлеемской звездой, которая, по Евангелию, указала волхвам путь к месту рождения Иисуса. Ее высказывал еще в 17 веке немецкий астроном Иоганн Кеплер. Впрочем, есть также мнение ряда ученых, что Вифлеемской звездой могла быть комета Галлея, которая периодически возвращается и, по подсчетам астрономов, проходила над Землей примерно за 5-10 лет до «официальной» даты рождения Иисуса Христа.
ForUm

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