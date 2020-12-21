Сегодня, 21 декабря, день зимнего солнцестояния – самый короткий день и самая длинная ночь в году.

В День зимнего солнцестояния Солнце достигает своей самой южной точки и находится минимально низко над горизонтом. Именно этот день считается началом астрономической зимы в северном полушарии.

В 2020 году зимнее солнцестояние состоится 21 декабря в 12:02 по киевскому времени. Солнце взойдет в 7:56, а зайдет через 8 часов – в 15:56.

Уже после 22 декабря продолжительность дня постепенно увеличивается, а ночи становятся короче.

До появления христианства наши предки праздновали в этот день «рождение солнца» или «рождение Коляды» - языческого солнечного божества. С сегодняшнего дня начинали петь колядки.

Народные приметы

Если идет дождь – к мокрой весне.

Если срезанные вишневые веточки зацветут к Рождеству – будет много ягод.

Если день тихий и безветренный – будет хороший урожай фруктов.

Если на деревьях лежит иней – будет хороший урожай зерна.

Тихий и морозный день предвещал мягкую и снежную зиму.