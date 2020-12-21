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Кабинет Министров на внеочередном заседании назначил исполняющим обязанности председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Алексея Пинчука.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат от «Слуги народа» Василий Мокан.

«Временное исполнение обязанностей председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра возложено на Пинчука Алексея Игоревича (начальник Управления по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества Госгеокадастра)», - написал он в Facebook.

Кроме того, Кабмин проголосовал за увольнение Юлии Свириденко с должности первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства (по собственному желанию), Сергея Шкарлета – с должности заместителя министра образования и науки по вопросам европейской интеграции (в связи с избранием на должность министра) и Романа Лещенко – с должности председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (в связи с избранием министром АПК).

Напомним, 17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки и Романа Лещенко – на должность министра аграрной политики и продовольствия.
ForUm

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