Материальную помощь в 8 тыс. грн предпринимателям и наемным работникам из-за карантинных ограничений в январе планируют начать выплачивать еще до Нового года - с 22 декабря. Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы ориентируемся, что с 22-го числа, сразу после завершения так называемого нашего первого дедлайна, мы начнем выплаты. Обращаю внимание, чтобы ускорили подачу заявок... ФЛП и наемным работникам до 21 декабря подать документы означает, что эти люди получат до конца года деньги на свой счет. Кто отправит после 21 декабря, скорее всего, получит уже в начале следующего года. Это связано с администрированием, необходимостью обработки реестров», - отметил Петрашко.

Он также пояснил некоторые вопросы, касающиеся подачи заявки на помощь.

«Наемные работники могут работать как у физических лиц-предпринимателей (ФЛП), так и в компаниях другой формы собственности. Например, если предприятие, ООО или ЧП, имеет 10 наемных работников, то все 10 работников подаются самостоятельно через "Дию", получая компенсацию 8 тыс. грн. В случае самого ФЛП, ФЛП также получает эти 8 тыс. грн», - сказал министр.

Напомним, 15 декабря в центре столицы проходила акция SaveФОП с массовым участием граждан, которые прошли маршем от Площади Конституции до Майдана Незалежности. По данным полиции, когда протестующие пытались установить военные палатки, возникла толкотня - и участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики.