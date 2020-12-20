SpaceX запустила секретный аппарат в интересах Национального управления военно-космической разведки США. Ракета Falcon 9 вывела на орбиту разведывательный спутник весом почти семь тонн. Об этом сообщает "Радио Свобода".

«Через восемь минут после взлета многократная ступень ракеты успешно вернулась на Землю. Она сделала свой пятый по счету полет. В целом для частной космической компании Илона Маска этот запуск был 26-м и последним в текущем году. Он ознаменовал новый годовой рекорд SpaceX по количеству космических стартов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что параметры и описание аппарата NROL-108, стоимость которого оценивается в 1 млрд долларов, не раскрываются. Особенность миссии, выполненной в интересах Пентагона, заключается в том, что в ней впервые использовалась уже летающая ступень, статические огневые испытания которой перед этим полетом не проводились.

Напомним, прототип марсианского корабля от SpaceX взорвался во время посадки.