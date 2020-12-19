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В Украине ввели скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2. Уже получили 260 тысяч быстрых тестов. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В следующую среду, по его словам, в Украину доставят еще 1,5 млн тестов. Минздрав планирует проведение тестирования таким методом не менее 1 млн тестирований в месяц.

«Уже получено более 260 тысяч быстрых тестов, которые введены в Украине и были отправлены по регионам страны», - заявил он.

Теперь, по его словам, тестами на антиген к коронавирусу для диагностирования COVID-19 у пациентов обеспечат семейных врачей.

«Мы изменили алгоритм, предоставили финансирование на семейных врачей. Сейчас мы хотим, чтобы у всех семейных врачей присутствовали тесты на антиген, чтобы они могли сделать соответствующее исследование», - сказал Степанов.

По его словам, соответствующая работа должна быть налажена до 23 декабря.

Напомним, Украина ожидает первые вакцины от COVID-19 уже в феврале.
ForUm

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