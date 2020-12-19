Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что в 2021 году рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса наработает два законопроекта, регулирующие деятельность Конституционного Суда.

Об этом он заявил в интервью на телеканале Прямой.

По словам Разумкова, рабочая группа должна разработать законопроект, который будет регламентировать работу КСУ.

«Вопрос, вероятно, будет заключаться в том, что надо будет иметь закон о регламенте работы Конституционного Суда. Верховная Рада также работает по регламенту. Это - закон, его не стоит нарушать. Это нормально и правильно», - сказал Дмитрий Разумков.

Он также отметил необходимость изменить механизм принятия решений Конституционным Судом.

«Далее параллельно есть законопроект в Комитете правовой политики, на мой взгляд, абсолютно правильный, я надеюсь, он будет поддержан коллегами. Это законопроект авторства Совгир Ольги Владимировны, многие народные депутаты под ним подписались, - он делает так, что решение КСУ могут приниматься двумя третями [голосов судей]», - отметил Разумков.

Он объяснил, что это "баланс", поскольку Рада также принимает изменения в Конституцию при наличии двух третий голосов.

«Почему двумя третями? Потому что Верховная Рада, когда принимает решение об изменениях в Конституцию, она должна иметь 300 голосов, что является двумя третями от всего состава Верховной Рады Украины», - сказал спикер ВР.

Дмитрий Разумков также подчеркнул, что является подписантом этого законопроекта и надеется, что он будет поддержан коллегами.

«Это правильная позиция. Правила должны быть одни для всех», - заявил он.

В пятницу, 18 декабря, состоялось последнее в этом году пленарное заседание Рады, депутаты вернутся к работе через 39 дней, 26 января.

Напомним, КСУ обещают учитывать критические замечания Венецианской комиссии.