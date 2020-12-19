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В Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировано 165 новых случая заболевания острой респираторной болезню COVID-19, в общем болеют 3032 человека. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 10:00 19 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 3032 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 9834 человека, летальных случаев - 35», - сообщили в командовании.

Отмечается, что на изоляции, в том числе самоизоляции, находится 338 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 63 человека.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 165 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 19 человек... На лечении дома, под наблюдением медицинской службы, находится 146 человек», - говорится в сообщении.

По данным командования, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 742 человек, зафиксировано 213 летальных случаев, 13 214 пациентов выздоровели.
ForUm

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