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Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан не видит оснований для ужесточения карантина в Киеве сейчас, сообщает РБК-Украина.

По его словам, именно в феврале ожидается рост заболеваемости COVID-19.

«Нет, оснований для этого нет (ужесточать карантин ранее. - Ред.). У нас есть основания делать это в феврале, когда у нас прогнозируется рост заболеваемости», - сказал Рубан.

Он добавил, что сейчас ситуация в Киеве остается напряженной.

«Она напряженная из-за стабильно высокого показателя госпитализации тяжелых случаев. Но негативом также является то, что меньше обращаются за медицинской помощью или из-за недоверия к медицине, или из-за нежелания. То есть, занимаются люди самолечением», - отметил Рубан.

Напомним, правительство приняло решение ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
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