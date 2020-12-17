Пресс-секретарь президента Юлия Мендель, комментируя итоги общественного мнения в 2020 году, заявил, что Владимир Зеленский признан политиком года второй год подряд.

«Время подводить итоги и в плане общественного мнения. Политиком 2020 признан президент Украины Владимир Зеленский. Второй год подряд. К тому же, в этом плане Зеленский оторвался настолько впереди, что имеет вдвое больше поддержки, чем второй политик за ним, и в четыре раза - чем третий», - написала она в Facebook.

При этом Мендель признала, что «вырос и уровень разочарования, конечно».

«Судьба лидера - брать ответственность и двигать вперед страну, несмотря на критику и снижение рейтингов. И Владимир Александрович формирует новые ценностные смыслы для Украины, отвергая упрощенные формулировки украинской идентичности, которые пытались создать предыдущие президенты. Он видит и понимает все разнообразие, сложность, противоречивость, многозначность, пестроту украинского общества. И предлагает переосмысление нас самих ради примирения и единства, ради самосознания нашей настоящей идентичности. Это путь сложный, но стоит того, чтобы им идти», - пишет Мендель.

«Строить такую ​​страну после 28 лет грабежа, с отсутствием политических элит и слабыми институтами – задача для сильных. И пройти сложный путь критики и разочарования - под силу только настоящему лидеру», - считает пресс-секретарь Зеленского.

Напомним, уровень доверия к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову впервые превысил доверие к президенту Владимиру Зеленскому. 42% украинцев назвали президента Зеленского разочарованием 2020 года.