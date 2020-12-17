Коронавирус за прошедшие сутки обнаружили еще у 1512 киевлян. 31 человек умер, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Еще 1512 больных коронавирус обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умер 31 человек. Всего коронавирус унес жизни 1662 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 96 672», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 106 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 876 человек. Всего коронавирус преодолели 30 773 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 263, Днепровском – 253, Дарницком районе – 195 случаев», - отметил мэр Киева.

По состоянию на 17 декабря в Украине зафиксировано 12 047 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.