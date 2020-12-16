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Капсула, сброшенная с возвращаемого аппарата китайского межпланетного зонда «Чанъэ-5» с образцами лунного грунта, в среду совершила успешную посадку на территории автономного района Внутренняя Монголия Китая, сообщило Национальное космическое управление КНР (CNSA).

Капсула после вхождения в атмосферу Земли спустилась с помощью парашютной системы. Спасательный отряд направлен на ее поиск, передает Интерфакс.

Операция осложняется темным временем суток и большим снежным покровом в районе посадки.

Зонд «Чанъэ-5», состоявший из посадочного модуля с взлетным аппаратом и орбитального модуля с возвращаемым на Землю аппаратом, был запущен ракетой-носителем «Чанчжэн-5» («Великий поход-5») 23 ноября.

Как сообщало Китайское космическое агентство, посадочный модуль со взлетным аппаратом китайской станции совершил успешное мягкое прилунение 1 декабря в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны.

2 декабря посадочный модуль станции, успешно пробурив грунт Луны, извлек образцы геологической породы с глубины двух метров. После этого 3 декабря рука-манипулятор собрала также образцы грунта с поверхности естественного спутника Земли. В рамках миссии модуль собрал в общей сложности около 2 кг геологической породы.

Перед стартом взлетного аппарата с посадочного модуля на Луне был установлен китайский флаг.

6 декабря взлетный аппарат китайской автоматической станции «Чанъэ-5» с пробами грунта Луны успешно состыковался на орбите Луны с орбитальным модулем и передал контейнер с образцами грунта возвращаемому на Землю аппарату. Через шесть дней возвращаемый аппарат в связке с орбитальным модулем совершил на орбите Луны маневры для выхода на переходную орбиту Луна-Земля. Затем было проведено еще две корректировки траектории полета к Земле. Перед сбросом капсулы возвращаемый аппарат отделился от орбитального модуля на расстоянии 5 тыс. км от Земли.

В случае успеха миссии Китай станет третьей страной в мире после России и США, сумевшей доставить лунный грунт на Землю, и первой, реализовавшей такой проект, с 1976 года.
ForUm

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