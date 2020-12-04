Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» (Chang'e 5) развернул флаг КНР на Луне во время миссии по сбору образцов с поверхности спутника Земли.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CGTN.

В пятницу Китайское национальное космическое управление обнародовало снимок, на котором изображен национальный флаг КНР, развернутый с зонда «Чанъэ-5» на Луне перед взлетом. Снимки сделаны панорамной камерой, установленной на зонде.

Отмечается, что впервые Китай развернул на Луне свой национальный флаг, изготовленный из ткани.

Китайская космическая миссия стартовала 23 ноября. Ракета-носитель «Чанчжэн-2» вывела на орбиту подъемный, сервисный и спусковой модули, а также капсулу возврата.

1 декабря китайский космический аппарат «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на поверхность Луны для сбора образцов лунного грунта.

После сбора образцов спусковым модулем подъемный модуль отправится обратно на лунную орбиту, где их будет «ждать» сервисный модуль. Оттуда все модули в середине декабря должны вернуться на Землю.

В случае успеха миссии Китай станет третьей в истории страной после США и СССР, которая осуществила забор образцов лунного грунта. Последняя подобная миссия состоялась в 1976 году: тогда советский космический аппарат «Луна-24» собрал около 200 граммов лунного грунта.