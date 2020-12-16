Будущее мирового Православия зависит от того, продолжится ли антиканонический процесс признания ПЦУ, усугубляющий раскол среди Поместных Церквей.

Об этом председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в своем Телеграм-канале, комментируя заявление главы ПЦУ Епифания о том, что будущее мирового Православия, а также мир в Православной Церкви зависит от ПЦУ.

Также Епифаний выразил «искреннюю благодарность» Петру Порошенко. «Хотя по Конституции Церковь и государство отделены друг от друга, но в действительности невозможно провести между ними ту грань, которая нас разделяет», — отметил глава ПЦУ.

Владимир Легойда подчеркнул, что мир зависит не от ПЦУ и не от ее деятельности, а от того, продолжится ли процесс признания этой структуры со стороны Поместных Православных Церквей и перестанут ли политики вмешиваться в церковные дела.

«Признание раскольников, как видно на примерах Элладской, Кипрской и Александрийской Церквей, ведет лишь к образованию трещин внутри них самих и к расширению раскола между Православными Церквами», - написал председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.