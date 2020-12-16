Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «О государственной службе» относительно снятия возрастных ограничений для работы на государственной службе», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий проект закона №4096 проголосовали 300 народных депутатов.

Законом установлено, что «в связи с потребностями службы государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия. Решение о продлении срока пребывания на государственной службе принимается субъектом назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста. Прекращение государственной службы государственным служащим, срок пребывания которого на государственной службе был продлен в соответствии с этой части, осуществляется на основании пункта 7 части первой статьи 83 Закона «О государственной службе».

Законом установлено, что «полномочия субъекта назначения относительно руководителя Аппарата Верховной Рады Украины, кроме случаев, предусмотренных пунктом 35 части первой статьи 85 Конституции Украины, осуществляет председатель Верховной Рады Украины».

Законом установлено, что срок пребывания на службе в органах местного самоуправления может быть продлен, но не более чем на 5 лет по решению сельского, поселкового, городского председателя, председателя районного, районного в городе, областного совета. Решение о продлении срока пребывания на службе в органах местного самоуправления принимается председателем соответствующего совета ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста.

Как ранее сообщал ForUm, Верховная Рада приняла данный проект закона за основу 3 декабря.