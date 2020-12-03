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Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в закон Украины» О государственной службе» относительно снятия возрастных ограничений для работы на государственной службе», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий проект закона №4096 проголосовали 260 народных депутатов.

Законопроектом предлагается внедрить гибкий подход в урегулировании предельного возраста пребывания на государственной службе, в соответствии с практикой законодательства страны члены Европейского Союза и Конституции Украины.

Проектом предлагается внести изменения в закон Украины «О государственной службе», которыми, в частности, исключить норму о запрете поступления на государственную службу лица, достигшего 65-летнего возраста, предоставить возможность назначения лица, достигшего 65-летнего возраста, на должность государственного службы - на один год с правом повторного назначения без обязательного проведения конкурса. Законопроектом предусматривается также, что в связи с потребностями службы государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста.

 
ForUm

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