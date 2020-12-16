В государственном бюджете Украины на 2021 года будет создан специальный фонд, средства которого будут направлены на финансирование вакцинации от COVID-19 и повышение зарплат медикам. Об этом заявил председатель Верховной Украины Дмитрий Разумков, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

Председатель парламента объяснил, что в государственном бюджете на 2021 средства на борьбу с коронавирусом заложены отдельно по министерствам.

«Сначала мы не планировали создавать отдельный фонд. Вчера, позавчера во время совещаний и с представителями депутатских фракций, и с чиновниками, и с премьер-министром, и с министром финансов все же пришли к тому, что дополнительно будет создаваться спецфонд», - сообщил председатель парламента.

«Туда будут направляться средства, скорее всего, по результатам первого квартала. Они будут идти на вакцинации, поддержку медиков, в том числе увеличение заработных плат», - отметил Разумков.

По его словам, специальном фонде в следующем году будет меньше средств, чем «ковидном» в 2020 году, но он будет направлен исключительно на мероприятия по противодействию COVID-19.

Напомним, 15 декабря Верховная Рада поддержала государственный бюджет на 2021 год, предусматривающий доходы в сумме 1 трлн 92 млрд грн, расходы - 1 трлн 328 млрд грн, дефицит бюджета составит 5,5% ВВП.