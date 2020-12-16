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Некоторые исследования ученых показывают, что у большинства людей, перенесших коронавирус, вырабатываются антитела. Однако уровни этих антител могут быть разными: у пациентов с тяжелой формой заболевания — выше, а у тех, у кого было легкое или бессимптомное течение заболевания, — ниже, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

При этом отмечается, что точных данных, какие уровни антител необходимы для защиты и как долго эти антитела сохраняются в организме, еще нет.

«Вероятно, в группе риска повторного заражения новым коронавирусом есть люди, перенесшие заболевание в легкой форме», - говорится в сообщении.

Отмечается, что иммунитет к другим коронавирусам, вызывающим обычные простудные заболевания, SARS-CoV-1 и вируса, который вызывает ближневосточный респираторный синдром (MERS), со временем снижается, как и в случае других заболеваний.

Также в ЦОЗ пояснили, может ли повторное заражение произойти из-за мутации вируса. 

«Сейчас вирус SARS-CoV-2 претерпел очень незначительные мутации, и его изменения пока не сказываются на эффективности имеющихся средств диагностики, лекарственных препаратов и разрабатываемых вакцин», - говорится в сообщении.

Случаи повторного инфицирования SARS-CoV-2 фиксировали и в Украине - 0,25% от общего количества инфицированных с начала пандемии. Но на сегодня в Украине не было исследований, которые бы подтвердили, что эти вирусы генетически отличаются между собой.

Напомним, в Украине по состоянию на 16 декабря было зафиксировано 10622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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