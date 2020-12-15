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Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл выразил готовность к совместной работе и призвал власти Соединенных Штатов Америки обратить внимание на религиозные нужды русскоязычной паствы.



Как сообщает patriarchia.ru, об этом Патриарх Кирилл написал в поздравлении Джозефу Байдену по случаю победы на выборах Президента США.
«На протяжении долгого времени выходцы из стран канонической ответственности Московского Патриархата проживают и работают в США. Многие из них являются православными верующими, заботу о духовном окормлении которых несут Патриаршие приходы нашей Церкви в Вашей стране, а также Русская Православная Церковь Заграницей. Желаю Вам доброго здравия, мудрости в принятии решений, а гражданам Соединенных Штатов Америки - мира и благополучия», - написал Патриарх.

Вместе с тем он отметил, что РПЦ "считает межрелигиозный и межкультурный диалог важным инструментом укрепления взаимоуважения и добрососедства в обществе Соединенных Штатов Америки".

«Современный мир нуждается в большей стабильности и безопасности, в развитии конструктивного сотрудничества между государствами, направленного на решение проблем экстремизма и терроризма, региональных военных конфликтов, экономической справедливости, защиты окружающей природной среды. Убежден, что взаимодействие наших стран и народов, опирающееся на исторический опыт, может стать значимым вкладом в поиск эффективных ответов на глобальные вызовы современности», - отметил Патриарх Кирилл.
ForUm

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