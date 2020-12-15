Патриарх Варфоломей во время своего предстоящего визита в Украину может воочию увидеть последствия раскола в мировом Православии.

Как сообщает patriarchia.ru, об этом глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал в интервью для греческой газеты «Катимерини».

«Если говорить о гонениях на духовенство канонической Церкви, то такие гонения, действительно, имели место во времена президентства Порошенко. Были рейдерские захваты храмов, на священников нападали. Опять же, все это задокументировано: есть цифры, есть видеозаписи этих нападений, избиений священнослужителей. Патриарх Варфоломей, как мы слышали из СМИ, собрался на Украину в следующем году. Я надеюсь, что в его, несомненно, очень напряженном графике найдется полчаса для того, чтобы встретиться с семьями священников, которые были выкинуты из своих храмов. Пусть он сам с ними встретится и послушает, как все происходило на самом деле», - подчеркнул митрополит Иларион.

Он прокомментировал заявления Константинопольского патриарха о том, что течение более чем трехсот лет Украинская Православная Церковь находилась в составе Константинопольского Патриархата и только временно была передана под юрисдикцию Москвы.

«Произошло вторжение Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Русской Православной Церкви…Недавно на Кипре митрополит Киккский и Тиллирийский Никифор издал книгу с документами, которые, опять же, ясно свидетельствуют, что в течение всех этих трех с лишним столетий Украинская Церковь входила в состав Московского Патриархата. Посмотрите календари Константинопольской Церкви за 2018-й, 2017-й, 2016-й и все предыдущие годы — вы увидите Украинскую Православную Церковь во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием в составе Московского Патриархата. Там не упоминается о Константинопольском Патриархате. И вдруг нам Патриарх Варфоломей заявляет о том, что, оказывается, это каноническая территория Константинопольского Патриархата», - отметил архиерей.

Владыка подчеркнул, что Украинская Православная Церковь - самоуправляемая Церковь в составе Московского Патриархата.

«У Украинской Православной Церкви…насчитывается 12,5 тысяч приходов, а у двух раскольничьих юрисдикций вместе взятых — около 6 тысяч приходов. Что касается монастырей, у Украинской Православной Церкви более 250 монашеских обителей, причем все крупнейшие монастыри — Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра, Святогорская лавра — находятся в канонической Церкви. У раскольнических юрисдикций насчитывается, в лучшем случае, несколько десятков монастырей. И вам достаточно будет посетить эти монастыри, чтобы увидеть, где есть монахи, а где монахов нет. Монашество на Украине реально сейчас существует только в канонической Украинской Православной Церкви — у раскольников монашества как такового практически нет», - отметил владыка Иларион.

Также он напомнил о масштабном крестном ходе, который организует каноническая Украинская Православная Церковь.

«Около 300 тысяч верующих собирает крестный ход в этот день. Поэтому говорить, будто мы что-то преувеличиваем, могут только те, кто выдает желаемое за действительное. У нас есть цифры, есть видеокадры, есть официальная украинская статистика. Так что мы опираемся на реальность, а не на некие фантазии», - рассказал митрополит Иларион.

Архиерей подчеркнул, что заявления Патриарха Варфоломея о том, что он «лишь по снисхождению терпит» наличие в Украине Блаженнейшего митрополита Онуфрия и возглавляемую им Церковь, абсурдны и не соответствуют действительности.