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За прошедшие сутки в столице обнаружили 1559 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Еще 1559 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 13 человек. Всего коронавирус унес жизни 1610 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 93 302», - сообщил Кличко.

Заболели 837 женщин в возрасте от 18 до 91 лет, 618 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 46 девочек от 1 месяца до 17 лет и 58 мальчиков от 3 до 17 лет. Заболели, в частности, 43 медика.

В больницы столицы госпитализировали 75 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 646 человек. Всего коронавирус преодолели 29 550 жителей Киева.

Напомним, в Украине по состоянию на 15 декабря зафиксировано 8416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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