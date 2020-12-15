Народный депутат Юрий Камельчук (фракция «Слуга народа») объяснил свои резонансные слова о том, что коронавирус якобы является «придуманной болезнью». Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Я верю в то, что люди болеют, я благодарен врачам за то, что они помогают людям становиться здоровее, ставят их на ноги. Я верю, что люди болеют гриппом, пневмонией, различными видами различной степени тяжести, верю, что есть SARS, и он был идентифицирован давно, что существуют коронавирусы, и они были идентифицированы давно, еще в Советском Союзе в 1960-х годах. В 2015 году некоторые турагентства не рекомендовали ехать в одну африканскую страну, потому что там был коронавирус», - отметил Камельчук.

По его словам, речь идет о другом - «речь о всемирном уровне, манипулировании цифрами и статистикой».

«Моя личная позиция относительно того, под каким соусом это подается на мировом уровне. Все это похоже на мировую стратегию вакцинации, которая не оставляет выбора тем людям, которые имеют право распоряжаться свои здоровьем по-другому. Нет доказательств того, что это передается именно таким образом от невакцинированного человека», - высказался нардеп.

Напомним, ранее Камельчук заявил, что коронавирусная болезнь COVID-19 – «выдумка», как и любая вакцина против какой-либо болезни,