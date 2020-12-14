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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что парламент примет проект Государственного бюджета на 2021 г. во вторник, 15 декабря, поскольку видит конструктив в подходах депутатских фракций и групп к этому документу.

Как передает Укринформ, об этом Разумков сказал на заседании согласительного совета.

«Завтра мы с вами рассматриваем три ключевых законопроекта - это №4100 (изменения в Бюджетный кодекс. - Ред.), № 4000 (проект Госбюджета. - Ред.) и смета Верховной Рады Украины. Это бюджет. Мы сегодня пообщались с представителями всех депутатских фракций и групп. Я вижу абсолютный конструктив в подходах. Надеюсь, что до завтра он не изменится, и все будут готовы поработать над этим документом. И все-таки, не надо превращать работу парламента в эту не совсем приятную, и даже не для народных депутатов, а для людей, практику, когда снова появляются так называемые бюджетные новогодние ночи», - отметил председатель ВР.

По словам Разумкова, ему хочется верить в то, что завтра парламентарии смогут рассмотреть все необходимые законопроекты, а также их принять, «чтобы создать предпосылки для вхождения в новый год с полным финансовым пониманием, что будет происходить с 1 января».

Напомним, Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 26 ноября согласовал проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде.
ForUm

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