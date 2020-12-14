По состоянию на сегодня COVID-19 болеет 21 народный депутат и 55 работников Аппарата Верховной Рады Украины.

Как передает УНИАН, об этом во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков.

«По состоянию на сегодня переболело или болеет в аппарате 211 сотрудников. Среди народных депутатов Украины, которые переболели или болеют сегодня, - это 128 народных депутатов Украины. По состоянию на сегодня - 21 человек и 55 представителей аппарата», - сообщил спикер.



Напомним, в Украине по состоянию на 14 декабря зафиксирован 6451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.