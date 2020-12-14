В Киеве за минувшие сутки обнаружили 605 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 605. Умерли 13 человек. Всего коронавирус унес жизни 1597 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 91 743», - сообщил Кличко.

Заболели 331 женщина в возрасте от 19 до 91 года, 218 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, 29 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 27 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 20 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 87 человек. Всего коронавирус преодолели 28 904 жителей Киева.

Напомним, в Украине по состоянию на 14 декабря зафиксирован 6451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.