Украинский актер Богдан Бенюк заявил, что недавно переболел коронавирусом нового типа COVID-19.
Об этом сообщает ТСН.
Актер отметил, что болезнь протекала в легкой форме. В то же время, он придерживался мер предосторожности чтобы не заразить своих близких.
«Видно, я много не согрешил и бог дал мне легко перенести эту болезнь. Только два дня какой-то рецидив, а затем очень легко и с легкими, и со всем остальным. Береженого и бог бережет. У меня была тропинка протоптана от моей спальни в туалет. Я к ручкам не прикасался, ходил в маске и перчатках. Это ответственный момент», — сообщил актер.
Бенюк также отметил, что перевез от себя свою маму после того как узнал о болезни.
Напомним, Украина бесплатно получит более 8 млн доз вакцины от COVID-19.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время