Украинский актер Богдан Бенюк заявил, что недавно переболел коронавирусом нового типа COVID-19.

Об этом сообщает ТСН.

Актер отметил, что болезнь протекала в легкой форме. В то же время, он придерживался мер предосторожности чтобы не заразить своих близких.

«Видно, я много не согрешил и бог дал мне легко перенести эту болезнь. Только два дня какой-то рецидив, а затем очень легко и с легкими, и со всем остальным. Береженого и бог бережет. У меня была тропинка протоптана от моей спальни в туалет. Я к ручкам не прикасался, ходил в маске и перчатках. Это ответственный момент», — сообщил актер.

Бенюк также отметил, что перевез от себя свою маму после того как узнал о болезни.

Напомним, Украина бесплатно получит более 8 млн доз вакцины от COVID-19.