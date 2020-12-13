также в разделеОбщество
Актер Бенюк заявил, что переболел коронавирусом 7
Полиция установила личность погибшего при пожаре в Полтаве 16
СБУ открыла дело о госизмене из-за гимна Венгрии 17
Коронавирус в Украине: за сутки госпитализировали почти 3 тысячи человек 32
На дорогах Украины гололедица, в ряде областей туман 16
Из-за тумана на дорогах будет опасно 31
Украина бесплатно получит более 8 млн доз вакцины от COVID-19 67
Гололед на дорогах: в МВД дали рекомендации водителям 17
Маркив побывал в зоне проведения ООС 20
Сегодня отмечают День Сухопутных войск Украины 12
11 декабря. Картина дня 17
В СБУ отреагировали на производство под Киевом игрушек для армии РФ 39
Восстановившегося через суд экс-беркутовца уволили из МВД 40
МИД: РФ планирует использовать Интерпол для политического преследования Маркива 29
Денисова: В плену боевиков находится 241 украинец 12
В Минздраве назвали сценарии вакцинации от COVID-19 62
МВД: РФ хочет ограничить передвижение Маркива по другим странам 29
Заболевшего COVID-19 Труханова госпитализировали 22

Украина находится на 29-м месте в Европе по показателю смертности от коронавируса на миллион населения. Этот показатель снизился с весны.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

Он отметил, что весной показатель смертности от COVID был на уровне 2,9%, а сейчас составляет 1,7%.

«Есть такой показатель смертности на миллион населения. И по нему в Европе Украина на 29-м месте. Впереди нас с в два-три раза большей смертностью Франция, Великобритания, Испания, Италия. То есть страны, которые имеют более развитую медицинскую систему», - сказал Степанов.

Напомним, Украина бесплатно получит более 8 млн доз вакцины от COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги