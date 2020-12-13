Украина находится на 29-м месте в Европе по показателю смертности от коронавируса на миллион населения. Этот показатель снизился с весны.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

Он отметил, что весной показатель смертности от COVID был на уровне 2,9%, а сейчас составляет 1,7%.

«Есть такой показатель смертности на миллион населения. И по нему в Европе Украина на 29-м месте. Впереди нас с в два-три раза большей смертностью Франция, Великобритания, Испания, Италия. То есть страны, которые имеют более развитую медицинскую систему», - сказал Степанов.

Напомним, Украина бесплатно получит более 8 млн доз вакцины от COVID-19.