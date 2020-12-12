С начала пандемии коронавирус в Киеве выявили у 90013 человек, в том числе за минувшие сутки у 1696, сообщил мэр города Виталий Кличко в субботу, 12 декабря.

«Друзья! Еще 1696 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1 574 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 90 013», - сообщил Кличко.

Так, заболели 933 женщины, 639 мужчин, 71 девочка от 1 до 17 лет и 53 мальчика от 3 месяцев до 17 лет. Кроме того, заболевание выявили у 57 медиков.

«В больницы столицы госпитализировали 98 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 859 человек. Всего коронавирус преодолели 28 628 жителей Киева», - сообщил мэр.

Напомним, в мире на COVID-19 заболели более 70 млн человек.