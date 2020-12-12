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По состоянию на утро субботы в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились уже более 70 млн человек. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире COVID-19 инфицировано 70 131 911 человек, из них выздоровели 45 293 808. Количество умерших возросло до 1 592 795.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (15 834 965), Индия (9 796 769), Бразилия (6 781 799), Россия (2 574 319) и Франция (2 405 210).

В лидерах по количеству инфицированных COVID-19 в мире также:

Великобритания (1 814 395);

Италия (1 805 873);

Испания (1 730 575);

Аргентина (1 489 328);

Колумбия (1 408 909);

Германия (1 298 776);

Мексика (1 229 379);

Польша (1 115 201);

Иран (1 092 407).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (295 182), Бразилии (179 765) и Индии (142 186).

Напомним, в Минздраве назвали сценарии вакцинации от COVID-19.
ForUm

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